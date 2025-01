and #39;Patrioţi pentru Europa and #39; propun crearea unei comisii de anchetă privind cenzura pe Facebook

Eurodeputaţi din grupul and #39;Patrioţi pentru Europa and #39; iniţiază crearea în Parlamentul European a unei comisii de anchetă în and #39;problema cenzurii pe Facebook and #39;, a anunţat vineri un eurodeputat al partidului de guvernământ ungar Fidesz, relatează MTI.

