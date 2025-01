Programul evenimentelor artistice pe scena culturală ieșeană în luna ianuarie

11:20

Hollywood va deschide duminică festivitățile din 2025 pentru cele mai apreciate filme și seriale apărute anul trecut în cinematografe și pe micile ecrane, cu ocazia galei anuale a Globurilor de Aur, unde filme precum Wicked, The Brutalist și Emilia Perez vor concura pentru trofee și atenție înainte de Oscaruri. Vedeți și Anunțul lui Gheorghe Mărmureanu [...] The post Încep Globurile de Aur – urmează premiile Oscar first appeared on IasiTV Life.