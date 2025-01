Dow a scăzut cu aproape 700 de puncte vineri, deoarece raportul puternic privind locurile de muncă a pus la îndoială calea de reducere a ratei dobânzii Fed

17:30

Din datele Ministerului Energiei, legea, care prevede că statul român are drept de preempțiune asupra gazelor din perimetrul […] The post Sebastian Burduja, despre contractul de vânzare de gaze din Neptun Deep către Uniper: Nu am indicii că Petrom nu ar fi notificat Rezervele Statului, așa cum cere legea appeared first on Financial Intelligence.