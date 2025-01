Reacţia lui Donald Trump după ce a fost achitat necondiţionat în dosarul Stormy Daniels

19:40

Personajul negativ al acestui început de an este chiar premierul României. După un 2024 început în forță, dar terminat în genunchi, Marcel Ciolacu pare că s-a răzbunat pe toată țara pentru votul de blam pe care l-a primit la alegerile prezidențiale. O altă explicație referitoare la măsurile luate de Executiv imediat după instalarea în Palatul […]