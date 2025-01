Prețul motorinei din România, mai mare decât în Luxemburg și Spania. 7,54 de lei, la București

11:40

Povestea fabuloasă a lui Harry Potter va fi readusă la viață, în această seară la Sala Palatului. „Hogwarts Magic Symphony”, program susținut de Lords of the Sound Symphony Orchestra, începe la ora 19:30, potrivit site-ului salapalatului.ro. Spectacolul parcurge întreaga călătorie din universul magic al lui Harry Potter: «de la prima călătorie cu Hogwarts Express, până […] The post Povestea fascinantă a lui Harry Potter, în această seară, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.