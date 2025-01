Duelul din NBA dintre San Antonio Spurs şi LA Lakers, amânat din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles

18:20

Statele Unite ale Americii nu vor mai fi reprezentate în Comitetul Executiv al Agenţiei Mondiale Antidoping. Anunţul a fost făcut chiar de WADA, care a fost nevoită să îi excludă pe americani. Statele Unite nu şi-au achitat contribuţia anuală, de 3,62 de milioane de dolari. Din acest motiv, SUA nu vor mai face parte din […]