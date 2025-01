Interlopul Gore de la Cluj, manifestant pro-Georgescu in strada: „Luptati impotriva tiraniei”. El a facut 10 ani de puscarie pentru injunghierea unui brancardier – VIDEO

11:40

Actorul britanic Jude Law este oficial pregatit sa joace rolul tanarului Vladimir Putin in filmul regizorului Olivier Assaya, The Wizard of the Kremlin (Vrajitorul de la Kremlin). Bazat pe bestsellerul cu acelasi nume al lui Giuliano da Empoli, filmul are ca fundal inceputul anilor 1990, dupa prabusirea URSS, cand un tanar artist devenit producator TV,...