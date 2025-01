Preţuri pentru „toate buzunarele” la seria Samsung Galaxy S25 – cel mai mai mic va fi de aproape 1000 de euro, iar cel mai mare de aproape 2000 de euro

15:20

Producătorul lansează periodic produse noi şi tot ce vine în Europa, ajunge aproape de fiecare dată şi pe plan local. Pentru prima parte a acestui an Oppo intenţionează să lanseze un smartphone mai compact, unul pe care l-am putea cunoaşte comercial drept Oppo Find X8 Mini. Prin intermediul cunoscutului zvonac chinez Digital Chat Station aflăm […] The post Oppo Find X8 Mini – primele detalii hardware appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.