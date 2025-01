Funeriu exclude retragerea din cursa prezidenţială şi vrea confruntare cu Nicuşor Dan

21:50

Agenţia federală de aviaţie a Rusiei a denunţat recomandarea and #39; and #39;absurdă and #39; and #39; a Uniunii Europene, care a avertizat vineri cu privire la and #39; and #39;riscurile crescute and #39; and #39; cu care se confruntă avioanele de linie care zboară deasupra Rusiei, relatează AFP.