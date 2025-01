Diana Șoșoacă, prezentă la învestirea lui Nicolás Maduro. SUA oferă o recompensă de 25 mil. dolari pentru arestarea președintelui venezuelean

18:20

Bărbatul reţinut după ce a atacat maşina postului Antena 1 la mitingul de vineri de la Bucureşti a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, perioadă în care are interdicţia, între altele, de a participa la alte adunări sau manifestări publice. ”Pentru fapta penală reţinută în sarcina inculpatului, nu poate fi dispusă o … Articolul Bărbatul reţinut după ce a atacat maşina postului Antena 1 la mitingul din Bucureşti, plasat sub control judiciar apare prima dată în Main News.