Timisoara: Vatman ajuns la spital dupa ce un calator a aruncat o petarda in cabina tramvaiului

18:00

Pe masura ce se apropie ziua inaugurarii, americanii isi iau iPad-uri, materiale de constructii, alimente si masini electrice, inca de gasit la preturi convenabile in rafturi, conform The Guardian, potrivit The Guardian. Cele mai cautate sunt tabletele si electrocasnicele fabricate in China, masinile hibride construite in Canada, vinurile europene. Pe masura ce a doua inaugurare...