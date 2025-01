Alex Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj! Ce salariu încasează acum veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău

00:00

Administratorul special al „câinilor” a dezvăluit că a discutat cu Mircea Lucescu despre Dinamo. „Il Luce” a urmărit amicalul „câinilor” cu FC Zurich, pierdut de echipa lui Kopic cu 3-1. În ciuda înfrângerii, Andrei Nicolescu a susţinut că Mircea Lucescu a fost impresionat de ritmul de joc al „câinilor”. Dinamo este una dintre revelaţiile acestui […] The post Andrei Nicolescu a discutat cu Mircea Lucescu despre Dinamo! Ce l-a impresionat pe selecţioner la echipa antrenată de Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.