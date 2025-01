Manchester City – Salford 8-0,! Campioana Angliei s-a distrat cu echipa din League Two! Elevii lui Guardiola, spectacol în FA Cup

10:10

În 2024, Max Verstappen a reușit să cucerească cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv la piloţi. Chiar dacă are contract cu RedBull până în 2028, viitorul olandezului în Formula 1 a început să fie deja pus sub semnul întrebării. Christian Horner a vorbit despre momentul în care cvadruplul campion mondial va pune stop carierei sale […]