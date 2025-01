Doua eleve de la Scoala „Carol I” vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Sah din Serbia

21:40

Germania incerca sambata sa securizeze un petrolier aflat in dificultate in largul coastelor sale si sa previna o deversare de petrol in Marea Baltica. Nava de 274 de metri lungime, sub pavilion panamez, este suspectata ca face parte din „flota fantoma” a Rusiei, cu ajutorul careia Moscova isi exporta petrolul in ciuda sanctiunilor internationale. De...