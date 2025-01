Capitolul la care Dennis Man e numărul 1 între jucătorii români. Cota lui a „explodat”

14:40

Andrei Nicolescu a făcut un anunţ despre noul stadion al lui Dinamo. Administratorul special al „câinilor” a oferit declaraţii despre ultima problemă apărută, înainte ca buldozerele să intre pe vechea arenă din Ştefan cel Mare. Concret, conform gsp.ro, procesul de demolare al actualului stadion din „Groapă” se anunţă a fi dificil, dat fiind faptul că […] The post Andrei Nicolescu, anunţ despre noul stadion al lui Dinamo! Vestea dată fanilor: „Asta e cel mai important!” appeared first on Antena Sport.