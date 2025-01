România, victorie cu Franţa în Divizia I a Cupei Mondiale de polo! „Tricolorii” au evitat ultimul loc

18:40

Constantin Budescu a făcut show în cantonamentul din Antalya! Vedeta de la Gloria Buzău a reușit să trimită mingea în poartă în două rânduri, din afara terenului, în stitlul deja caracteristic și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Constantin Budescu se află alături de jucătorii de la Gloria Buzău în cantonament, în Antalya. „Budi" […]