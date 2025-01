Dacă ai un iPhone de generaţie mai nouă ai grijă cu alarmele pentru trezirea de dimineaţă, acestea nu funcţionează corespunzător (uneori nu sună deloc, alteori sună mult prea târziu)

22:00

În zona de oferte eMAG de astăzi am inclus și un robot de aspirare ce a fost conceput pentru…, geamuri. Ar putea fi de ajutor pentru cei ce au o locuință cu suprafețe vitrate generoase. 1. Aparat de aer condiționat cu Wi-Fi și 9000BTU ️ electroextra îi reduce prețul afișat cu 10%. Sosește în mai […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 5.01.25 (cel mai ieftin televizor LG pe diagonala de 189 cm, espressor automat capabil să prepare peste 50 de băuturi, cel mai bun smartwatch Huawei cu eSIM etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.