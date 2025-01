România face implozie. 2025, anul supraviețuirii!

16:30

Cel puţin cinci persoane au murit în urma incendiilor violente alimentate de vânturi puternice care au făcut ravagii în Los Angeles. Incendiile au forțat zeci de mii de locuitori să fugă din calea flăcărilor și a fumului şi au distrus numeroase clădiri. Șase incendii afectează în prezent în comitatul Los Angeles, unde pompierii se luptă