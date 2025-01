Fost campion european, subiectul unei acuzații de viol

17:40

Companiile producătoare de energie nucleară încearcă să micșoreze reactoarele până la dimensiunea containerelor de transport maritim, în încercarea de a concura cu bateriile electrice ca sursă de energie fără emisii de carbon. Condusă de Westinghouse, cursa pentru dezvoltarea „microreactoarelor" se bazează pe ideea că acestea pot înlocui generatoarele diesel și pe gaz utilizate de la […]