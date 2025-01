Seattle Kraken – Detroit Red Wings LIVE VIDEO, 22:00! Cea mai în formă echipă din NHL caută a şaptea victorie consecutivă

23:00

Echipa campioană a Angliei, Manchester City a învins sâmbătă, în turul al treilea din FA Cup, pe teren propriu, gruparea Salford City, cu scorul de 8-0. „Cetățenii” s-au distrat cu echipa din League Two, eșalonul al 4-lea din fotbalul englez. Guardiola i-a lăsat pe bancă pe Haaland, De Bruyne sau Bernardo Silva, iar la pauză […] The post Manchester City – Salford 8-0,! Campioana Angliei s-a distrat cu echipa din League Two! Elevii lui Guardiola, spectacol în FA Cup appeared first on Antena Sport.