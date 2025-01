Cum a fost surprins Florentino Perez în timpul finalei Supercupei Spaniei. Preşedintele Realului, „distrus” după o nouă umilinţă!

10:50

Gică Hagi a prefaţat primul El Clasico din 2025, ce se va disputa duminică, de la ora 21:00, în format LIVE SCORE pe as.ro, în finala Supercupei Spaniei. Hagi a avut o misiune grea când a fost pus să aleagă învingătoarea. Regele a adunat 51 de meciuri, 11 goluri şi 7 assist-uri în tricoul blaugrana […] The post Gică Hagi, înainte de primul El Clasico din 2025: „Îmi e greu să aleg, am jucat pentru ambele echipe” appeared first on Antena Sport.