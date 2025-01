Plangere penala impotriva postului Realitatea Plus pentru „inselaciune in banda organizata”. Scriitorul Dan Alexe: „E vorba de un jaf organizat al mintilor, iar raspunderea penala a organizatorilor minciunilor de la ‘Realitatea Plus’ este simplu definita in lege”

Dan Alexe, jurnalist si scriitor roman stabilit la Bruxelles, anunta ca va depune plangere penala impotriva postului Realitatea Plus pentru „Comunicarea de informatii false”, fapta prevazuta in Codul Penal. Alexe face referire la informatiile difuzate de acest post conform carora „alegerile nu au fost anulate ‘la comanda externa'”. „Multi in provincie sunt convinsi, in urma...

