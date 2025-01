Nicuşor Dan: Înclin să cred că a fost o influenţă a Rusiei, în sensul că a existat o reţea de siteuri care promovează narativul Rusiei

00:00

*(Interviu cu profesorul de economie Mircea Coşea)* 'Actuala situaţie falimentară a politicii bugetare este rezultatul indiscutabil al guvernării proaste a unei coaliţii care a înţeles să înlocuiască politicile necesare unei echilibrări macroeconomice cu o and #171;propagandă economică and #187; înşelătoare' * 'Cursul euro/leu ar putea sări pragul de 5, la jumătatea acestui an' * 'Băncile participă prea puţin şi prea greoi în finanţarea economiei, fiind mai mult interesate în finanţarea guvernului, prin creditare'