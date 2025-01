Un individ imbracat in costum de pompier, arestat de politisti pe cand se pregatea sa fure din casele amenintate de incendii, in Los Angeles

08:10

In plin razboi, in timp ce sirenele sunau aproape in fiecare zi pentru a semnala barajele de rachete care se apropiau, sistemul israelian de aparare aeriana Iron Dome urmarea si intercepta rachetele pentru a ajuta la protejarea si salvarea de vieti. Pentru Gadi Benjamini, folosirea Iron Dome, in ianuarie anul trecut, a inspirat ideea din...