Sistemul soroșist se apropie de final! Miliardarii lumii SCHIMBĂ complet direcția: CINE i-ar putea lua locul

07:45

Sfintii Ermil si Stratonic au trait in tinutul Iliricului si al Dunarii de Mijloc, in timpul persecutiilor declansate de imparatul Licinius (230-325). Diaconul Ermil a fost chemat inaintea imparatului ca sa dea marturie despre necinstirea idolilor. Sfantul Ermil, ajuns in fata imparatului, a spus ca slujeste numai Dumnezeului nevazut, nu zeitatilor surde si neinsufletite, facute de maini omenesti, din lemn ori din pietre, despre care "mai curand te apuca rasul cat de neputincioase sunt, iar nu sa te inchini lor”. In urma acestei marturisiri, imparatul a poruncit sa fie batut peste fata cu un bici de metal si sa fie intemnitat.