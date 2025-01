De ce insistă piloţii ca pasagerii să-şi seteze telefoanele pe modul avion după ce au urcat la bord

10:40

Un accident în care au fost implicate două autoturisme, inclusiv o autospecială de poliție, a avut loc joi seară târziu, 9 ianuarie, în Capitală. Accidentul a avut loc lângă staţia de metrou Titan. O autospecială de poliţie care era în misiune a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiţă, potrivit Antena 3. În […]