Ce promitea Bolojan la 27 noiembrie 2024 și ce s-a ales din angajamentele sale: „Să mai aud gluma cu desființarea pensiilor speciale în 30 de zile”

Bulgaria, în clasamentul New York Times. Bulgaria a fost inclusă pe locul 50 în prestigiosul top al celor 52 de destinații recomandate de publicația New York Times pentru 2025. Vecinii noștri sunt alături de alte țări europene, fiind menționate acilitățile recente pentru turiști, precum eliminarea controalelor la frontieră pentru cetățenii majorității țărilor din Uniunea Europeană. New York Times a trecut însă cu vederea România. Bulgaria, în clasamentul New York Times Capitala Bulgariei, Sofia, este descrisă drept un „punct de răscruce culturală" și un exemplu de toleranță religioasă, unde coabitează armonios catedrale catolice, temple mozaice, moschei musulmane și biserici ortodoxe.