VIDEO: Liniuță de peste 2.500 CP! Nissan GT-R și Porsche 911 Turbo S modificate vs Ducati ...

14:30

Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Duel off-road neobișnuit! BMW Seria 3 vs Mercedes-Benz Clasa C vs Audi A4 Britanicii de la carwow au luat un BMW Seria 3, un Mercedes-Benz Clasa C și un Audi A4 cu o vechime de peste 20 de ani, pentru a le testa capabilitățile în off-road. Cine se va descurc...