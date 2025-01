Şase ţări UE solicită Comisiei Europene reducerea plafonului de preţ al G7 pentru petrolul rusesc

14:30

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, că el nu are de ce să dea explicații despre anularea alegerilor prezidențiale deoarece nu el a luat decizia, ci Curtea Constituțională, iar hotărârile CCR se aplică, nu se comentează. Ciolacu: Nu eu am anulat alegerile Întrebat cum a văzut protestul de duminică al AUR, care a cerut […] Articolul Marcel Ciolacu: Eu nu am nicio explicație să dau, că eu n-am anulat nicio alegere. E o decizie a CCR apare prima dată în PS News.