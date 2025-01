Alertă de tsunami în Japonia, după un cutremur puternic -VIDEO

11:00

Scufundarea, în strâmtoarea Kerci, a două petroliere ruseşti a provocat „cel mai mare dezastru ecologic din ultimii ani", susţine ministrul Mediului, Mircea Fechet. În zonă sunt mai multe pete de combustibil care au ajuns în regiunile Krasnodar şi Crimeea. Risc de efecte adverse grave? Ministrul Mircea Fechet a vorbit despre cum poate fi afectat litoralul