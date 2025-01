Azi avem concursul „Primar Gospodar” pe sectoare. Internetul s-a umplut de poze cu mașini de gunoi și echipe de salubrizare la serviciu și n-am putea spune de ce ‍♂️

16:50

De Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” are program special pentru vizitatori. Cei care doresc să viziteze exponatele permanente din muzeu o pot face gratuit și, mai mult, […] Articolul Muzeul Antipa are program special de Ziua Culturii, plus intrare gratuită. Publicul este invitat să vizioneze și un film documentar apare prima dată în B365.