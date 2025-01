Oferte speciale AIR France KLM

17:00

În contextul dorinței ca până în anul 2050 să nu mai avem decese și răniți grav pe șosele, la ora actuală realizăm că am insistat doar pe ameliorarea siguranței rutiere și am neglijat celelalte două criterii de performanță definitorii pentru buna funcționare a sistemului de transport, care au legătură cu productivitatea: fluența și confortul deplasărilor […]