Bolojan explică deturnarea campaniei plătite pe TikTok: Banii PNL nu au fost folosiți ca să-l promoveze pe Călin Georgescu

09:40

Los Angeles se pregăteşte de revenirea vântului violent care ameninţă să înteţească flăcările care au lăsat scene dezolante în urmă şi au dus la moartea a zeci de persoane. Asediat de flăcări de marţea trecută, al doilea cel mai populat oraş din SUA are un nou bilanț sumbru: 24 de persoane și-au pierdut până acum … The post Vești proaste de la incendiile din Los Angeles: Revine vântul violent, bilanțul morților a crescut appeared first on spotmedia.ro.