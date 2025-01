18:30

Susținătorii lui Călin Georgescu au venit vineri în fața Curții Constituționale a României (CCR), la chemarea candidatului independent, la un miting pe care acesta l-a numit „Marea Unire Juridică”. Protestarii au cerut reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. O discuție cu fanii politicianului filorus a fost aproape imposibil de obținut. Pentru aceștia, dacă nu […] The post Reportajul imposibil | De ce nu am reușit să stăm de vorbă cu susținătorii lui Călin Georgescu de la CCR appeared first on Buletin de București.