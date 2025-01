Cu ce vor fi înlocuite cardurile bancare în cel mult 5 ani. O nouă tehnologie ia locul plasticului

18:10

Curtea de Conturi a UE a criticat dur decizia Comisiei Europene de a interzice comercianților să suprataxeze clienții care achită cu cardul, pentru a-și recupera comisioanele bancare. Și asta pentru că măsura îi obligă pe comercianți să-și recupereze aceste costuri prin majorarea prețurilor la bunurile vândute, ”pedepsindu-i”, astfel, și pe cei care achită cu numerar. […] The post Șmecheria Comisiei Europene. Comisioanele pentru plata cu cardul, suportate și de cei care achită cu numerar first appeared on Ziarul National.