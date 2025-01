Sector 1 | Cum reînnoieşti contractul pentru parcarea de reşedinţă

15:30

Vin zile reci în Capitală, săptămâna viitoare, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile maxime nu mai trec de 2‑3 grade iar ceoe minime rămân sub 0 grade. Luni, 13 ianuarie, valorile termice vor scădea ușor și vor fi normale pentru mijlocul lunii ianuarie, astfel că temperatura maximă va fi de 2…3 grade și cea minimă […]