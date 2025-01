Cristiano Ronaldo semnează! Cine ar putea refuza așa ofertă…?

16:40

Banca Centrală Europeană poate relaxa în continuare politica monetară în acest an, dar trebuie să găsească o ”cale de mijloc” pentru a nu induce o recesiune și să nu provoace o întârziere nejustificată în reducerea inflației, potrivit economistului șef al instituției din Frankfurt, Philip Lane. BCE a redus ratele dobânzilor de patru ori în 2024, […] The post ”Calea de mijloc”: bancherii europeni, între reducerea dobânzilor și controlul inflației first appeared on Ziarul National.