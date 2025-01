55 de urși au fost împușcați în județul Covasna în 2024, alți 54 vor fi „recoltați” în 2025. Astfel, au scăzut atacurile și pagubele, susține șeful APM

10:40

Călin Georgescu, încă o petardă fără rușine: ar fi fost invitat la ceremonia de investire a președintelui Trump, dar a refuzat, a susținut el la o emisiune a postului Realitatea TV. El nu a prezentat nici o dovadă că ar fi fost invitat.

Călin Georgescu, încă o petardă fără rușine

„Anca Alexandrescu: O să vă duceți la evenimentul de inaugurare?

Călin Georgescu: Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn