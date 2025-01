Suntem bombardați cu știri false. Astăzi, despre Inspecția Tehnică Periodică a mașinilor (ITP). Conturi fake de socializare afirmă că legea s-ar fi schimbat

11:40

Galeria de pe scară a Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov găzduiește la început de an lucrările Aidei Minciu, studentă în anul II la Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului din cadrul Universității Transilvania din Brașov. „Orașul meu natal este Câmpulung-Muscel, unde am absolvit Liceul cu Program Sportiv și, totodată, am urmat cursurile [...]