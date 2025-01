Cine va construi lotul II din calea ferată București-Giurgiu. O asociere de două companii a câștigat licitația

10:20

STB a acordat un contract de 50.000 de euro, prin cumpărare directă, pentru compania Gandul Media Network, ca să implementez campania „Atenţia te salvează", arată G4 Media. Contractul a fost atribuit în decembrie anul trecut, prin solicitare de ofertă. Acordul presupune realizarea unor spoturi video şi radio ce vor fi disemninate sub forma unor advertoriale