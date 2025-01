Horoscop 15 ianuarie 2025 – Soarele luminează sectorul romantic

17:30

Profiturile companiilor chineze au înregistrat în 2024 un al treilea an consecutiv de scădere, tendința urmând să se mențină și în 2025, pe măsură ce presiunile deflaționiste apasă asupra celei de-a doua mari economii a lumii. Cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică arată că profiturile companiilor cu venituri mai mari de 20 […]