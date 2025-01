Top 10 al companiilor care exportă cereale din România

14:00

Producătorul de software Databricks Inc. a obținut o finanțare de peste 5 miliarde de dolari de la creditori precum Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. și Blue Owl Capital Inc. în cadrul celei mai mari finanțări atrase până acum până acum, potrivit unor persoane familiare cu situația, a scris Bloomberg preluată de Yahoo Finance.