Mape de prezentare personalizate: Un instrument esențial pentru profesionalismul afacerii tale

07:30

Probele orale se vor desfășura în luna ianuarie, iar examenul scris va avea loc mai devreme. Al treilea modul al anului școlar a debutat miercuri, stârnind emoții în rândul liceenilor din clasele terminale. Aproape 150.000 de viitori absolvenți se vor prezenta, în premieră, la sfârșitul lunii în fața comisiei de examinare pentru probele orale ale [...] The post Calendarul examenului de Bacalaureat a fost modificat first appeared on IasiTV Life.