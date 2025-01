Tichete de masă 2025. Ce se schimbă pentru beneficiari și angajatori

12:10

România începe anul fiscal cu un nivel real al deficitului bugetar apropiat de 10%, atenționează Bank of America într-un raport analizat de Profit.ro. Măsurile luate de Guvern la început de an sunt insuficiente, iar ajustările suplimentare se vor face sub presiunile piețelor externe. BNR ar urma să amâne reducerile de dobândă până la vară. „Perspectivele negative ale […]