BASF Coatings foloseste camioane electrice pe distante lungi

15:00

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a lansat, la acest sfârșit de an, sondajul Top 10 probleme ale industriei transporturilor rutiere în 2024. Secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu: „Sondajul UNTRR oferã autoritãților relevante la nivel național și european, dar și profesioniștilor din transporturile rutiere și tuturor actorilor interesați, posibilitatea de a analiza […] The post Sondaj UNTRR: Top 10 probleme ale industriei transporturilor rutiere appeared first on ZIUA CARGO.