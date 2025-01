Cum să alegi cel mai bun moment pentru a consuma un pre-workout? Întrebările la care trebuie să răspunzi pentru a-ți da seama

05:30

În cadrul ședinței de vineri, Guvernul va anunța că ziua de 2 mai va fi zi liberă pentru angajații la stat. Prin urmare, aceștia se vor bucura de o nouă minivacanță, care va avea loc între 1 mai (joi) și 4 mai (duminică). „Pentru personalul din sistemul bugetar, ziua de 2 mai 2025 se stabilește [...] The post Minivacanță de patru zile pentru bugetari first appeared on IasiTV Life.