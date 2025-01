Lumina roșie micșorează riscul de formare a cheagurilor de sânge. Ce se întâmplă atunci când lumina este albă sau albastră

12:10

În urma revenirii lui Donald Trump la putere, Comisia Europeană va revizui anchetele care vizează giganţii americani Apple, Meta şi Google. Deși europarlamentarii au cerut Comisiei Europene să reziste presiunilor lui Donald Trump, aceasta își reevaluează investigațiile. Asta înseamnă că toate deciziile şi amenzile potenţiale vor fi suspendate pe durata reevaluării, deşi activităţile tehnice în …