PROEDUS deschide înscrierile celui mai mare program de voluntariat pentru liceeni

A fost repus pe rolul instanţei dosarul în care STB cere peste 18.000.000 de lei daune sindicaliştilor care au oprit munca în ianuarie 2022, vreme de cinci zile. Societatea de Transport Bucureşti reaminteşte că despăgubirile reprezintă suma rezultată în urma unui studiu de audit. Potrivit unei înştiinţări a sindicatului STB, subiectul a fost dezbătut la […]