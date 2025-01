Bursă. Investitorii au direcţionat o sumă record de 14 miliarde de dolari în a doua parte din 2024 într-un fond care distribuie egal activele între companiile din S&P 500

22:00

În Europa, an de an seceta, tem­peraturile extreme şi vântul se com­bină pentru a declanşa incendii de­vas­ta­toare. Şi în Los Angeles, vântu­rile puternice şi lunile de secetă au creat premisele pentru incendiile catastrofale din această lună. Însă nu­mărul în creştere al locuinţelor con­struite pe dealurile cu risc de incen­diu ale oraşului în ultimele decenii a jucat de asemenea un rol major, scrie The New York Times.