Fotbalistul care a confruntat-o pe FCSB în Europa League a semnat cu un gigant din Bundesliga: „Talent de top”

Continuă surprizele la Australian Open 2025. Casper Ruud, triplu finalist de Grand Slam, a fost eliminat de tânărul Jakub Mensik din Cehia. Locul 48 ATP s-a impus cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, după 2 ore şi 47 de minute de joc. De trei ori finalist în turneele de Grand Slam, Ruud nu are însă rezultate